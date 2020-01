Plusieurs prisons en grève

Les gardiens sont partis en grève dans plusieurs prisons à la mi-journée. Il s'agit actuellement des prisons de Saint-Gilles, Forest, Jamioulx et de Marche-en-Famenne. Les agents pénitentiaires protestent contre le service minimum, en cas de grève justement. À 13h, la prison de Marche-en-Famenne démarrait une action "coup de poing" après avoir déjà tourné au ralenti au cours des trois dernières heures, renseignait notre journaliste Gautier Falque présent sur place. Les agents s'apprêtaient à quitter la prison à l'intérieur de laquelle tout était verrouillé. Plus possible donc pour les détenus de sortir dans la cour.

Les gardiens s'opposent à la volonté de Koen Geens, le ministre de la Justice, d'imposer un service minimum. "Monsieur Koen Geens a claqué la porte des négociations et a fermé tout dialogue social. Il nous impose 70% de personnel pendant le service minimum et offrir aux détenus les tâches qui nous incombent. Seulement, une proportion de 70% n'a pas de sens, il nous faut un travail jour par jour, prison par prison, et que ce soit structuré pour que tout se passe dans le meilleur des mondes pour tout le monde. L'imposition ne fonctionnera pas. Il faut rétablir le dialogue social", a estimé un délégué syndical de la prison de Marche-en-Famenne au micro de Gautier Falque.