Virus en Chine: Pékin prend une mesure RADICALE et annule les festivités du Nouvel an

La ville de Pékin a annoncé jeudi l'annulation des très populaires festivités prévues à l'occasion du Nouvel an chinois, en raison de l'épidémie virale qui a déjà tué 17 personnes en Chine.



Le congé du nouvel an démarre vendredi pour une semaine. Les Pékinois se rassemblent habituellement à cette occasion par centaines de milliers dans des parcs pour assister aux traditionnelles danses du lion et du dragon.

Des cas ont été confirmés jusqu'à présent en Thaïlande, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, à Macau et aux Etats-Unis, et un cas suspect signalé à Hong Kong.



L'OMS tenait une réunion d'urgence mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale", qualification introduite après le Sras et utilisée seulement pour les épidémies les plus graves.



L'OMS n'a jusqu'ici utilisé cette qualification que pour de rares cas d'épidémies nécessitant une réaction internationale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la RDC depuis 2018.



Pour sa part, Pékin a annoncé mardi classer l'épidémie dans la même catégorie que le Sras. L'isolement devient ainsi obligatoire pour les malades.