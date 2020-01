Les prisons de Bruges, Louvain et Saint-Gilles au ralenti

(Belga) La vaste majorité du personnel manquait à l'appel jeudi matin dans les prisons de Bruges, Louvain et Saint-Gilles, selon la direction générale des Établissements pénitentiaires. Les grévistes protestent contre les modalités pratiques du service minimum en cas de grève dans les prisons, alors que les négociations avec le ministre de la Justice Koen Geens sont au point mort.

L'appel à la grève lancé par les syndicats était le plus suivi jeudi dans la prison de Bruges, où seuls 17% des effectifs de l'équipe matinale ont pris leur service. Les agents pénitentiaires étaient légèrement plus nombreux à la prison centrale de Louvain, avec 21% du personnel présent, tandis qu'ils étaient 28% à Saint-Gilles. Des arrêts de travail ont aussi été observés dans d'autres établissements. A Ypres, 63% seulement des agents pénitentiaires se sont présentés. A Forest et Berkendael, seuls 17 et 6 agents étaient respectivement disponibles. Les négociations entre les syndicats et le ministre de la Justice sur l'instauration d'un service minimum en cas de grève buttent sur les modalités pratiques de celui-ci. Le désaccord principal concerne le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement du service minimum. Selon les syndicats, le ministre Geens voudrait imposer un taux de présence trop élevé qui porterait préjudice au droit de grève. (Belga)