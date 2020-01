Open d'Australie: que du lourd sur le Rod Laver

Le programme dans la Rod Laver Arena sera royal vendredi au 5e jour de l'Open d'Australie pour le début du 3e tour: s'y succèderont Ashleigh Barty, Serena Williams, Novak Djokovic, Naomi Osaka et Roger Federer !

La session nocturne verra notamment le duel entre la tenante du titre Osaka et la plus jeune joueuse du plateau Coco Gauff qui a éliminé la plus ancienne Venus Williams au 1er tour.

Et Federer retrouvera pour finir l'Australien John Millman qui l'avait éliminé en 8es de finale de l'US Open 2018.

Rod Laver Arena

. A partir de 11h00 (01h00 française)

Ashleigh Barty (AUS/tête de série N.1) - Elena Rybakina (KAZ/N.29)

Qiang Wang (CHN/N.27) - Serena Williams (USA/N.8)

Yoshihito Nishioka (JPN) - Novak Djokovic (SRB/N.2)

. A partir de 19h00 (09h00 françaises)

Naomi Osaka (JPN/N.3) - Coco Gauff (USA)

John Millman (AUS) - Roger Federer (SUI/N.3)

Margaret Court Arena

. A partir de 11h00 (01h00 française)

Diego Schwartzman (ARG/N.14) - Dusan Lajovic (SRB/N.24)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.25) - Petra Kvitova (CZE/N.7)

Madison Keys (USA/N.10) - Maria Sakkari (GRE/N.22)

. A partir de 19h00 (09h00 françaises)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) - Milos Raonic (CAN/N.32)

Shuai Zhang (CHN) - Sofia Kenin (USA/N.14)

Melbourne Arena

. Pas avant 12h30 (02h30 françaises)

Ons Jabeur (TUN) - Caroline Wozniacki (DEN)

Marin Cilic (CRO) - Roberto Bautista (ESP/N.9)

Guido Pella (ARG/N.22) - Fabio Fognini (ITA/N.12)

1573 Arena

Marton Fucsovics (HUN) - Tommy Paul (USA)

. Pas avant 15h00 (05h00 françaises)

Alison Riske (USA/N.18) - Julia Goerges (GER)

Tennys Sandgren (USA) - Sam Querrey (USA)