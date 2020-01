75 ans de la libération d'Auschwitz - Le prince Charles n'a pas snobé Mike Pence à Yad Vashem

(Belga) Le prince Charles n'a pas snobé le vice-président américain Mike Pence jeudi à Jérusalem lors d'une cérémonie marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, a indiqué le palais de Buckingham, affirmant qu'ils avaient auparavant eu "une discussion chaleureuse".

Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le prince Charles discute avec plusieurs personnes, dont le président allemand Frank-Walter Steinmeier, invitées comme lui par Israël aux commémorations organisées au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Le prince britannique passe ensuite devant M. Pence, qui semble s'attendre à une poignée de mains, mais l'héritier du trône le regarde brièvement puis passe son chemin, et salue le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à côté du vice-président américain. "Peu avant le début de la cérémonie au mémorial de Yad Vashem, le prince et le vice-président Pence ont eu une discussion chaleureuse et amicale, c'est pourquoi ils ne se sont pas salués de nouveau", a indiqué Clarence House, la résidence officielle du prince Charles. Pendant la cérémonie, qui a réuni une quarantaine de dirigeants étrangers, le prince Charles, 71 ans, a affirmé que "les leçons de l'Holocauste sont toujours pertinentes aujourd'hui". (Belga)