Tour Down Under: 2e victoire d'étape pour Ewan, Impey talonne Porte

Richie Porte n'a plus que trois secondes d'avance sur le double tenant du titre Daryl Impey à l'issue de la 4e étape du Tour Down Under, remportée vendredi par Caleb Ewan.

C'est la deuxième victoire d'étape dans le Tour du sud australien pour Ewan (Lotto-Soudal), qui a pris le dessus sur Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) au sprint.

Richie Porte (Trek-Segafredo) a lutté contre les vents latéraux dans la fin de l'étape mais est parvenu à coller au peloton de tête et à rester premier au classement général, où il conserve trois secondes du Sud-Africain Impey, qui a grappillé trois secondes de bonus aux sprints intermédiaires, bien aidé par son équipe Mitchelton-Scott.

"Des jours comme ça, on a énormément à perdre. Les 60 derniers kilomètres ont été trépidants. C'est bien de s'en sortir indemne", a déclaré l'Australien, vainqueur de l'édition 2017.

Classement de la 4e étape:

1. Caleb Ewan (AUS/LOT), les 152,8 km en 3 h 29:08.

2. Sam Bennett (IRL/DEC) m.t.

3. Jasper Philipsen (BEL/UAE) m.t.

4. André Greipel (GER/ICA) m.t.

5. Alberto Dainese (ITA/SUN) m.t.

6. Martin Laas (EST/BOR) m.t.

7. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) m.t.

8. Erik Baska (SVK/BOR) m.t.

9. Marc Sarreau (FRA/FDJ) m.t.

10. Michael Morkov (DEN/DEC) m.t.

...

55. Clément Chevrier (FRA/ALM) m.t.

66. Axel Domont (FRA/ALM) m.t.

68. Romain Bardet (FRA/ALM) m.t.

72. Bruno Armirail (FRA/FDJ) à 0:13

74. Kenny Elissonde (FRA/TRE) à 0:15.

81. Geoffrey Bouchard (FRA/ALM) à 0:22.

101. Mickaël Delage (FRA/FDJ) à 0:59.

114. Mathias Le Turnier (FRA/COF) à 1:13.

Classement général après la 4e étape:

1. Richie Porte (AUS/Trek) 13 h 39:32.

2. Daryl Impey (RSA/MIT) à 0:03.

3. Robert Power (AUS/SUN) à 0:08.

4. Simon Yates (GBR/MIT) à 0:11.

5. George Bennett (NZL/JUM) à 0:14.

6. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 0:15.

7. Simon Geschke (GER/CCC) à 0:15.

8. Rohan Dennis (AUS/INE) à 0:15.

9. Dylan van Baarle (NED/INE) à 0:15.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) à 0:23.

...

31. Clément Chevrier (FRA/ALM) à 0:44.

42. Bruno Armirail (FRA/FDJ) à 1:17.

51. Kenny Elissonde (FRA/TRE) à 2:16.

59. Romain Bardet (FRA/ALM) à 2:48.

78. Marc Sarreau (FRA/FDJ) à 6:36.

85. Mathias Le Turnier (FRA/COF) à 7:26.

96. Axel Domont (FRA/ALM) à 10:13.

98. Geoffrey Bouchard (FRA/ALM) à 10:17.

135. Mickaël Delage (FRA/FDJ) à 23:37.