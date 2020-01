La circulation des bus TEC Charleroi perturbée: un passager "porteur de maladies" mis en cause

La circulation sur le réseau TEC de Charleroi est perturbée ce vendredi matin. En cause, un mouvement d’humeur de certains chauffeurs et contrôleurs. Ils pointent du doigt les conditions d’hygiène de certains bus suite au passage régulier d’une personne qui semblerait souffrir de plusieurs maladies contagieuses. Une réunion a eu lieu ce matin entre une délégation syndicale et la direction. Véronique Benoît , porte-parole des TEC Charleroi: "Un passager, SDF, circule régulièrement sur notre réseau et poserait problème à certains membres de notre personnel car il serait porteur de maladies." Certaines rumeurs font état de la gale mais cela n’a pas été vérifié. Selon un délégué syndical interrogé, trois chauffeurs auraient contracté la gale et seraient actuellement en arrêt maladie. Suite à la réunion de ce matin, la direction a décidé de désinfecter tous les bus et trams ainsi que les locaux de pause des chauffeurs d'ici lundi.

Difficile de lister les lignes impactées par ce "mouvement d’humeur" mais des bus provenant des dépôts Janson et Jumet sont touchés.