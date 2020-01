Des aventuriers français à l'entraînement au-delà du cercle polaire

Une lueur bleue sur une étendue de neige à perte de vue. Quelques branches éparses ponctuent ce plateau exposé aux quatre vents. C'est dans ce coin perdu de l'extrême-nord de la Norvège que sont venus s'entraîner deux Français à la veille d'une aventure ambitieuse.

Le mois prochain, Matthieu Bellanger et Loury Lag partiront de l'est du Canada vers l'Alaska, par le mythique passage du nord-ouest. Les trentenaires prévoient aussi de gravir le Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Sept défis sur sept continents en sept ans: c'est leur plan.

A l'est d'Alta, par 69,5N, ils sont venus chercher des conditions similaires aux latitudes extrêmes qu'ils vont fréquenter, soit des -25 ou -30°C. Petite déception, l'hiver est trop doux, seulement -5 le jour et jusqu'à -10 la nuit. Heureusement, une bonne tempête de neige vient apporter un peu de jeu.

Seulement quatre heures de jour en ce moment, dans la matinée. Tout est blanc-bleu et comme à l'ombre, le soleil est trop bas sur l'horizon pour se montrer.

Cheveux ras et mentons volontaires, les aventuriers, aussi tatoués que charpentés, répètent les mêmes gestes, pour graver des automatismes salvateurs en cas de grand froid et grand vent: monter et arrimer la tente en quelques minutes, ranger au millimètre leurs pulkas, toujours selon la même organisation.

Ces luges-traineaux qu'ils vont tracter par la taille à l'aide d'un harnais pèseront initialement une soixantaine de kilos: tout pour survivre en autonomie.

Leurs duvets résistent à -60°C. Ils mangeront principalement du lyophilisé. Mais un copain, le chef étoilé camarguais Armand Arnal, leur a préparé des repas sous vide pour améliorer l'ordinaire quand ils en auront besoin.

Pour boire, de la neige à faire fondre à l'infini.