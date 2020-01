Un Bruxellois jugé à Liège pour des faits de terrorisme: sa peine a été prononcée

Un Molenbeekois âgé de 29 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 5 ans de prison et à une amende de 8.000 euros après avoir commis des faits de terrorisme et un acte de préparation à un assassinat. Il a également été condamné à une seconde peine de 30 mois de prison et à une amende de 8.000 euros avec sursis pour des faits d'importation et de vente de produits dopants.



Les activités du prévenu avaient été révélées grâce à des techniques spéciales d'investigation comme les écoutes téléphoniques et l'infiltration d'un policier dans son entourage immédiat. L'homme s'était ainsi confié en détails sur ses différentes activités, révélant notamment au policier infiltré qu'il était fier d'être de la famille d'Abou Bakr al-Baghdadi et d'avoir participé à des opérations d'assassinats et de kidnapping.

Le prévenu avait été arrêté le 22 janvier 2019. La période durant laquelle il avait participé aux activités d'un groupe terroriste avait débuté le 1er décembre 2014, lorsqu'il aurait rencontré un émir de Daech. Selon les informations policières, le prévenu avait des positions religieuses radicales, était prêt à mourir en martyr, adhérait aux idées de l'Etat islamique, tenait des propos violents contre les Chiites et avait une connaissance pointue des armes.

L'enquête avait révélé qu'il était prêt à commettre un attentat terroriste entre 2017 et 2019. Devant le tribunal, le prévenu avait nié son idéologie, prétendant être mythomane et menteur. Il soutenait qu'il n'avait été employé par l'organisation terroriste que comme informaticien pendant quelques mois. Le prévenu avait aussi été confondu pour des faits de fourniture de produits dopants.

Le tribunal l'a condamné au maximum de la peine pour les faits de terrorisme, soit à une peine de 5 ans de prison et à une amende de 8.000 euros. Pour les faits relatifs aux produits dopants, il a été condamné à une peine de 30 mois de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros avec sursis pour la moitié.