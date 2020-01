Une fusillade fait plusieurs morts en Allemagne: le tireur a été arrêté

Une fusillade à Rot am See, dans le sud-ouest de l'Allemagne, a fait vendredi "vraisemblablement" plusieurs morts et le tireur présumé a été arrêté, a annoncé la police d'Aalen dans un tweet. Plusieurs personnes ont également été blessées, selon la police qui précise que les personnes impliquées dans la fusillade entretenaient des "relations" entre elles.