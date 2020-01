Nouveau virus en Chine - Seules des mesures préventives mises en place à Liège Airport, qui n'est pas relié à Wuhan

(Belga) Seules des mesures préventives ont pour le moment été mises en place à Liège Airport concernant le coronavirus, y indique-t-on vendredi. L'aéroport de Bierset, spécialisé dans le fret, n'est en effet plus directement relié depuis plusieurs mois à la ville de Wuhan, dans le centre-est de la Chine, où la maladie a fait son apparition en décembre. Il n'y pas de contamination possible au travers d'une manutention de colis, souligne son porte-parole Christian Delcourt. Le seul risque, serait l'importation d'animaux vivants en provenance de Chine.

Liège Airport dit être dans une phase de vigilance et de veille par rapport à l'évolution de la situation. Il est en contact étroit avec le SPF Santé publique et Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique. "On avait déjà pris des mesures au moment du virus Ebola. On a donc déjà géré ce type d'événement", rassure Christian Delcourt. "Comme l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) n'a pas déclaré, à ce jour, d''urgence de santé publique de portée internationale', il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été prises pour ce coronavirus, si ce n'est plutôt préventives", explique-t-il. Une définition de cas suspect a ainsi été établie par l'autorité sanitaire qu'est l'Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). Il s'agira d'une personne en provenance de la Chine ou ayant voyagé en Chine dans les 14 jours précédent le début des signes cliniques et qui présente un syndrome grippal ou d'infection respiratoire aiguë basse (toux, fièvre, courbatures) sans autre cause identifiée et qui nécessiterait une hospitalisation. Dans un tel cas de figure, il sera demandé au personnel de l'aéroport de porter des masques et des gants et d'apposer un masque chirurgical sur le malade, qui sera emmené en ambulance "classique" vers le service des urgences de Montegnée. Le coranavirus, appelé 2019Ncov, ne semble toutefois pas plus virulent que le virus Influenza, qui donne la grippe en Belgique, confie-t-on à Liège Airport, qui rapelle qu'il n'y pas de contamination possible au travers d'une manutention de colis. Le seul risque, d'après l'aéroport, serait l'importation d'animaux vivants en provenance de Chine. Liège Airport n'est plus directement relié à Wuhan depuis quelques mois mais l'est par contre avec une dizaine d'autres destinations chinoises. (Belga)