Trois soldats belges blessés au Mali

(Belga) Trois soldats belges ont été blessés vendredi au Mali lorsque leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé (IED), a communiqué la Défense en fin de soirée.

Les trois militaires sont dans un état stable et leur pronostic vital n'est pas engagé. L'un a été transféré dans un hôpital français à Gao pour y subir une intervention aux pieds. Les deux autres ont été soignés sur place, dont l'un pour un bras cassé. La Défense ajoute qu'une enquête est en cours. Quelque 90 militaires belges sont présents au Mali dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (opération Minusma). Il s'agit d'une mission de paix des Nations Unies ayant pour but de stabiliser le Mali et de guider le processus politique. La Belgique est également présente dans le pays avec une dizaine de soldats sur le territoire pour participer à la mission d'entraînement de l'Union européenne qui forme l'armée malienne (EUTM Mali). (Belga)