Météo - Un week-end au sec

(Belga) Le temps restera sec samedi, après dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés.

Les nuages bas seront toutefois encore nombreux samedi, même si quelques éclaircies feront leur apparition localement. Le vent, de secteur sud à sud-est, sera souvent faible. La nuit prochaine, de la brume, du brouillard et des nuages bas pourront encore se former, sous des minima de 0 à 4 degrés. Dimanche, les nuages domineront le ciel mais des éclaircies pourraient intervenir par endroits. Le thermomètre affichera entre 4 et 9 degrés. Une zone de pluie est attendue dans la nuit de dimanche à lundi, qui traversera le pays d'ouest en est. (Belga)