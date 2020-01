Un patient potentiellement atteint du coronavirus à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles

Un patient a été admis à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, probablement infecté par le virus corona.

Une personne est à l'isolement au sein du CHU Saint-Pierre à Bruxelles suite à une suspicion de coronavirus. Le patient aurait circulé en Chine. Le service communication de l'hôpital précise que "toutes les mesures de précaution ont été prises et que la patient a bien été pris en charge. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir." Les résultats de l'analyse seront connus dans la journée. Ils détermineront si la personne est positive ou négative au virus. L'hôpital Saint-Pierre se veut rassurant et fait savoir que cela ne présente aucun danger pour les autres patients et les membres du personnel.

Vendredi soir, deux ressortissants chinois s'étaient déjà rendus au sein de l'hôpital Saint-Pierre. Ils présentaient des symptômes de la grippe. Après des analyses plus approfondies, les résultats se sont avérés négatifs. Les deux patients ne souffraient que d'une maladie bénigne.

Une épidémie à l'échelle mondiale

Le nouveau coronavirus est apparu en décembre sur un marché de Wuhan, dans le centre de la Chine. Selon le dernier bilan officiel chinois samedi matin, il a fait 41 morts dans le pays, et près de 1.300 personnes ont été contaminées.

Le virus s'est également propagé hors des frontières avec une douzaine de pays ayant signalé des cas, parmi lesquels la France et les Etats-Unis ou encore l'Australie.

L'épidémie fait redouter une répétition du Sras, un virus similaire qui a provoqué la mort de quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003.

Des experts sanitaires ont signalé des cas de transmission humaine du nouveau virus, en particulier à Wuhan. Cette ville de onze millions d'habitants a été placée en confinement pour tenter d'endiguer l'épidémie, mesure qui concerne désormais plus de 56 millions de personnes.