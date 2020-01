La police se déploie avec une autopompe à Charleroi: une bagarre a éclaté entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche

Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous après avoir observé un barrage policier à Charleroi. "Déploiement policier, combis, motards, autopompe... et il y a des personnes avec des drapeaux rouges. Que se passe-t-il?", nous a demandé Sandrine. "Drapeau communiste et gros barrage à Gilly", nous a envoyé une autre personne.

Le droit de se réunir dans un lieu privé [...] et le droit de manifester

Nous avons contacté la police pour en savoir plus. Les faits se sont déroulé plus précisément dans la chaussée de Montignies à Gilly à partir de 13h30. Selon les explications du porte-parole de la police de Charleroi, une réunion d'un groupe d'extrême droite était organisée sur place. Une centaine de membres de l'extrême gauche sont venus pour manifester leur opposition à ce mouvement. "C'est le dur travail policier qui est de garantir les droits constitutionnels de chacun. Le droit de se réunir dans un lieu privé, comme le fait un mouvement aujourd'hui, et le droit de manifester paisiblement sur la voie publique, comme le fait l'autre groupe ici", nous a confié David Quinaux, le porte-parole de la police locale.

Une bagarre a éclaté entre les deux camps. Nous avons dû utiliser des gaz lacrymogènes et l'arroseuse

D'après la police, les manifestants d'extrême gauche ont empêché des militants d'extrême droite de pénétrer dans le local de réunion. "Après quatre avertissements nous avons dû utiliser la contrainte. Il faut savoir que plusieurs personnes sont cagoulées, munies de gants de frappe. Certains sont porteurs d'armes. Nous avons donc décidé de les disperser", a précisé David Quinaux. "Lors du refoulement pour créer une brèche et permettre l'accès au bâtiment, une bagarre a éclaté entre les deux camps. Nous avons dû utiliser des gaz lacrymogènes et l'arroseuse pour les faire reculer", a-t-il ajouté. Une personne a fait l'objet d'une arrestation administrative.

La police est intervenue en force en mobilisant plusieurs unités. "Il y a un peloton d'une quarantaine de policiers, une autopompe, les canins, etc." , a indiqué David Quinaux. Des déviations ont également été mises en place pour interdire l'accès à l'endroit.

Vers 14h30, la situation semblait être sous contrôle, d'après le porte-parole. "C'est toujours en cours, mais nous avons dispersé une partie des manifestants. Il reste le noyau dur. La situation est calme et contenue pour l'instant", a-t-il conclu.