Praet à l'origine du but qui qualifie Leicester en 8e de finale de la Cup

(Belga) Leicester, avec Dennis Praet aligné toute la rencontre, s'est qualifié pour les 8e de finale de la FA Cup en battant Brentford (D2) 0-1, samedi.

Praet est à l'origine du but des 'Foxes': d'une longue transversale, le Diable Rouge a trouvé Justin sur le flanc droit. Ce dernier a centré au second poteau pour Iheanacho, lequel a inscrit l'unique but de la rencontre (4e). Youri Tielemans est resté sur le banc tout le match. (Belga)