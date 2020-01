La situation est "grave", l'épidémie "s'accélère", avertit Xi Jinping

(Belga) L'épidémie de pneumonie virale qui a fait 41 morts "s'accélère" et place la Chine dans "une situation grave", a reconnu samedi le président Xi Jinping, appelant à renforcer l'autorité du régime communiste.

Le nouveau coronavirus, apparu en décembre dans le centre du pays, a contaminé près de 1.300 personnes en Chine et s'est répandu dans plusieurs pays, y compris la France et les Etats-Unis. La Chine peut "remporter la bataille" contre le nouveau coronavirus, a assuré le chef de l'Etat chinois, lors d'une réunion du comité permanent du Bureau politique du Parti communiste, l'instance de sept membres qui dirige le pays, selon l'agence de presse Chine nouvelle. "Face à la situation grave d'une épidémie qui s'accélère (...) il est nécessaire de renforcer la direction centralisée et unifiée du Comité central du Parti", a-t-il affirmé. Dans de premières déclarations lundi dernier, il avait appelé à "enrayer" résolument l'épidémie. Ces propos avaient été suivis jeudi de la mise de facto en quarantaine de la ville de Wuhan, à l'épicentre de l'épidémie, et de sa région. Pas moins de 56 millions de Chinois sont depuis bouclés dans des zones dont il n'ont pas le droit de sortir jusqu'à nouvel ordre. (Belga)