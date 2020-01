Entre enthousiasme et protestations, l'Australie célèbre sa fête nationale

(Belga) Saucisses grillées, concerts, défilés de voitures, mais aussi de nombreuses protestations: les Australiens célébraient dimanche leur "fête nationale".

A Sydney, "Australia Day" a débuté avec une cérémonie aborigène accompagnée d'une danse traditionnelle dans le quartier prisé de Barangaroo, un lieu sacré pour le peuple aborigène. Yvonne Weldon, qui a mené la cérémonie, a rappelé que le 26 janvier serait toujours un jour "sombre". "Ce jour, il y a 232 ans, ce fut le début de la dévastation pour les peuples des premières nations de ce pays", a-t-elle déclaré. Australia Day marque l'anniversaire de l'arrivée de la première flotte britannique en 1788 à Sydney. Pour de nombreux Australiens, le 26 janvier est une journée de détente qui rime avec concerts, feux d'artifice, cricket familial, barbecue, plage et bière. Mais pour la plupart des aborigènes, qui vivent sur ces terres depuis plus de 60.000 ans, il s'agit du jour où les "blancs" ont envahi leur pays et qui marque le début de l'oppression par les colons britanniques. La population aborigène s'est considérablement réduite depuis 1788, passant d'environ un million à 100.000 en 1910, la plupart tués par des maladies importées. Aujourd'hui, les 3% d'aborigènes que compte le pays sont en bas de tous les indicateurs économiques et sociaux modernes. Le désaccord sur les célébrations a tendance à s'intensifier au fil des années et les appels à changer la date de la fête nationale se font de plus en plus bruyants. Des protestations organisées par la communauté aborigène ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Sydney et à Melbourne, dimanche. Les feux de brousse sont venus encore davantage ternir la journée. "Malheureusement, l'impact catastrophique des incendies assombrit tout en ce moment, particulièrement sur la côte est", a souligné la gouverneure de Nouvelle-Galles du Sud Margaret Beazley, pendant un discours. Les festivités se sont néanmoins poursuivies à travers l'île-continent. Les habitants de Sydney ont pu assister à un ballet de ferrys et de yachts sur de la musique classique dans le port mythique de la métropole. (Belga)