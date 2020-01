Rugby à VII: les Français en argent à Hamilton, les Bleues en bronze

La dernière marche était trop haute: l'équipe de France masculine de rugby a été surclassée dimanche par les All Blacks en finale de l'étape d'Hamilton (Nouvelle-Zélande), comptant pour le circuit mondial, où les Bleues ont elles décroché le bronze.

Malgré l'ampleur de la défaite face aux champions du monde en titre, les Bleus ont réalisé un parcours très encourageant, ponctué par leur première finale depuis celle perdue en avril à Hong Kong face aux Fidji.

En maîtrise lors de la demi-finale face à l'Angleterre (10-5), ils ont souffert face aux All Blacks qui ont inscrit cinq essais, dont un triplé de Scott Curry. Le seul essai des Bleus a été inscrit par Tavite Veredamu (5e minute).

Ce parcours permet aux Français de consolider leur troisième place au classement général, après trois étapes, mais surtout de compter désormais le même nombre de points (48) que l'Afrique du Sud, deuxième.

Le principal objectif de leur saison sera néanmoins le tournoi de qualification olympique (TQO) qu'ils devront remporter en juin pour aller aux Jeux de Tokyo.

Les Bleues, elles, devront aussi passer par un TQO en juin, mais avec une chance supplémentaire, puisqu'il y aura deux billets offerts aux finalistes contre un seul au vainqueur chez les hommes.

Battues par la Nouvelle-Zélande, mais en demi-finales (19-7), les vice-championnes du monde 2018 ont elles remporté le match pour la troisième place aux dépens de l'Australie (19-14). Les trois essais français ont été inscrits par Lina Guérin (4e), Shannon Izar (6e) et Coralie Bertrand (12e).

C'est le premier podium des Françaises depuis avril 2018 et la finale perdue, face aux Black Ferns, à Kitakyushu, au Japon.

"Les filles ont beaucoup travaillé. C'est une belle journée pour nous. A chaque fois, on franchit un cap. Là, on en a franchi un de plus", a réagi le sélectionneur David Courteix.

En finale, les Black Ferns se sont imposées face aux Canadiennes (24-7). La Nouvelle-Zélande a réalisé ainsi un deuxième doublé consécutif après, déjà, le succès de ses deux équipes lors de la précédente étape au Cap (Afrique du Sud).

La prochaine étape du circuit mondial se déroulera les 1er et 2 février à Sydney.

DAMES

Les principaux résultats

(Vendredi)

France - Espagne 31-7

(Samedi)

France - Irlande 35-7

Canada - France 21-19

(Dimanche)

Demi-finales

Canada - Australie 28-19

Nouvelle-Zélande 19-7

Match pour la 3e place

France - Australie 19-14

Finale

Nouvelle-Zélande - Canada 24-7

Le classement (après quatre étapes sur huit):

1. Nouvelle-Zélande 76 points

2. Australie 64 pts

3. Canada 62 pts

4. États-Unis 60 pts

5. France 56 pts

MESSIEURS

Les principaux résultats

(Samedi)

France - Espagne 21-17

France - Canada 12-12

France - Irlande 17-7

(Dimanche)

Demi-finales

France - Angleterre 10-5

Nouvelle-Zélande - Australie 17-14

Match pour la 3e place

Australie - Angleterre 33-21

Finale

Nouvelle-Zélande - France 27-5

Le classement (après trois étapes sur dix):

1. Nouvelle-Zélande 63 points

2. Afrique du Sud 48 pts

3. France 48 pts

4. Angleterre 39 pts

5. Australie 35 pts

. Argentine 35 pts