Tour Down Under: l'Australien Richie Porte titré pour la 2e fois

Le cycliste australien Richie Porte (Trek) a remporté pour la deuxième fois le Tour Down Under en prenant la deuxième place de la 6e et dernière étape, dimanche au sommet de Willunga Hill dans la région d'Adélaïde (Australie).

Sacré une première fois en 2017, Porte, 34 ans, succède au palmarès au Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott), vainqueur des deux précédentes éditions de cette épreuve d'ouverture de la saison du WorldTour.

Impey, qui avait ravi pour 2 secondes la première place à Porte à l'issue de l'avant-dernière étape samedi, rétrograde à la sixième position, à 30 secondes du vainqueur australien.

L'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) et l'Allemand Simon Geschke (CCC) ont respectivement pris la deuxième et la troisième places, à 25 secondes de Porte.

"Remporter cette course encore une fois, c'est une émotion formidable", a réagi le vainqueur du Paris-Nice en 2013, un peu déçu néanmoins d'avoir manqué de peu un deuxième succès d'affilée dans la dernière étape. C'est le Britannique Matthew Holmes qui s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur l'Australien.

"A la fin, on n'a certes pas gagné la bataille mais on a gagné la guerre", s'est félicité Porte.

Bruno Armirail (Groupama-FDJ), avec sa quatrième place, est le meilleur Français de l'étape. Clément Chevrier (AG2R La Mondiale), premier Français au général, termine 30e.

Romain Bardet (AG2R La Mondiale) se classe 38e pour sa première course depuis le Tour de France qu'il avait terminé à la 15e place, se consolant avec le maillot à pois.

Classements à l'issue de la 6e et dernière étape du Tour Down Under, longue de 151,5 kilomètres entre McLaren Vale et Willunga Hill:

Classement de la 6e étape

1. Matthew Holmes (GBR/Lotto) en 3 h 24:54.

2. Richie Porte (AUS/Trek) à 3.

3. Manuele Boaro (ITA/Astana) 4.

4. Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) 7.

5. Michael Storer (AUS/Sunweb) 7.

6. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) 7.

7. Simon Geschke (GER/CCC) 7.

8. Rohan Dennis (AUS/Ineos) 7.

9. Dylan van Baarle (NED/Ineos) 7.

10. Simon Yates (GBR/Mitchelton) 23.

Classement général final:

1. Richie Porte (AUS/Trek) 20 h 37:08.

2. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) à 25.

3. Simon Geschke (GER/CCC) 25.

4. Rohan Dennis (AUS/Ineos) 25.

5. Dylan van Baarle (NED/Ineos) 25.

6. Daryl Impey (RSA/Mitchelton) 30.

7. Simon Yates (GBR/Mitchelton) 37.

8. George Bennett (NZL/Jumbo) 46.

9. Lucas Hamilton (AUS/Mitchelton) 52.

10. Hermann Pernsteiner (AUT/Bahrain) 54.

...

30. Clément Chevrier (AG2R La Mondiale) 1:57.

38. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) 3:39.

40. Kenny Elissonde (Trek) 4:11.

46. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) 4:58.

67. Axel Domont (AG2R La Mondiale) 11:49.

86. Mathias Le Turnier (Cofidis) 18:48.

97. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) 21:23.

102. Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) 23:06.

131. Mickaël Delage (Groupama-FDJ) 46:11.