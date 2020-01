Météo - Des éclaircies avant la pluie

(Belga) Les nuages seront encore bien présents mais le temps restera généralement sec, dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ils laisseront toutefois de la place aux éclaircies. Les maxima atteindront jusqu'à 10 degrés.

Les températures varieront entre 3 et 10 degrés, sous un vent modéré de sud-sud-ouest. En soirée et durant la nuit, le ciel se couvrira et le pays sera traversé par une zone de pluie d'ouest en est. En fin de nuit, cette perturbation atteindra la frontière avec l'Allemagne et celle avec le Luxembourg. Les minima oscilleront entre 3 et 7 degrés. La semaine débutera sous une nébulosité abondante lundi. Dans le courant de la journée, une nouvelle zone de pluie ciblera le sud-est du pays, tandis que quelques averses interviendront au nord-ouest. Le thermomètre affichera entre 5 et 9 degrés. Mardi, nuages et éclaircies ou encore averses se partageront le ciel. Un coup de tonnerre n'est pas exclu, selon l'IRM. (Belga)