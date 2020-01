Lyon et Denayer s'imposent contre Toulouse et Leya Iseka

(Belga) Lyon, avec Jason Denayer aligné toute la rencontre, a battu Toulouse, où Aaron Leya Iseka a joué 70 minutes, 3 buts à 0, dimanche, lors de la 21e journée du championnat de France.

Cornet (29e), Dembélé (71e) et Ekambi (77e) ont inscrit les buts de l'OL. Lyon remonte en sixième position avec 32 points. Toulouse, 12 points, reste lanterne rouge. Manchester City, sans Kevin De Bruyne, laissé sur le banc, a dominé Fulham 4-0 en 16e de finale de la FA Cup. Denis Odoi est monté au jeu à la 78e minute pour Fulham. Gundogan (8e, penalty), Bernardo Silva (19e) et Gabriel Jesus (72e et 75e) ont marqué pour les 'Citizens'. (Belga)