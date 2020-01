Coupe de Belgique (dames) - Anderlecht - Standard en finale

(Belga) Anderlecht et le Standard se sont qualifiés ce weekend pour la finale de la Coupe de Belgique féminine de football.

Samedi, Anderlecht s'est imposé 0-3 à Genk dans la première demi-finale. Tine De Caigny (68e et 81e) et Elke Van Gorp (68e) ont inscrit les buts anderlechtois. Dimanche, le Standard Femina est sorti vainqueur de la seconde demi-finale en s'imposant 0-1 sur le terrain de La Gantoise, suite à un but contre son camp d'une joueuse gantoise. Il s'agissait d'un remake de la finale de la saison dernière, remportée par La Gantoise Ladies. La finale aura lieu le dimanche 19 avril (15h00) au Lotto Park d'Anderlecht. Ce sera la 19e finale d'Anderlecht, qui détient le record de victoires en Coupe avec 10 succès, le dernier en 2013. Le Standard, qui jouera sa 15e finale, compte huit trophées. Les Liégeoises n'ont plus soulevé la Coupe depuis 2018.