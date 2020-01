Gambie: 3 morts lors d'une manifestation pour réclamer le départ du président Barrow

(Belga) Trois personnes ont été tuées dimanche à Banjul lors d'une manifestation pour réclamer le départ immédiat du président Adama Barrow qui a tourné à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, a annoncé le responsable d'un hôpital où les victimes ont été admises.

"Je peux confirmer qu'il y a trois morts", a déclaré à des journalistes le directeur de l'Hôpital général de Serrekunda, Kebba Manneh, sans préciser leur identité et les causes de leur décès. Le directeur de l'hôpital, situé non loin du lieu de la manifestation, a indiqué que des blessés étaient soignés en raison des gaz qu'ils avaient inhalés. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants, qui ont répliqué par des jets de pierre sur les forces de l'ordre, selon un correspondant de l'AFP. (Belga)