Les "Bad Boys" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah font toujours exploser le box office

(Belga) Les "Bad Boys", leurs cascades et explosions spectaculaires conservent la tête du box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

"Bad Boys for Life", troisième opus de la célèbre saga policière, a encaissé 34 millions de dollars de vendredi à dimanche au Canada et aux Etats-Unis, grâce à une recette apparemment indémodable: vannes bien senties entre les deux compères Will Smith et Martin Lawrence. A l'inverse de ses deux grands frères "Bad Boys" (1995) et "Bad Boys 2", tous deux réalisés par Michael Bay, cette suite est l'oeuvre des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah. (Belga)