Italie: a priori pas de victoire de l'extrême droite en Emilie-Romagne

Le Parti démocrate (PD, gauche) serait parvenu à garder le pouvoir dans la région d'Emilie-Romagne, selon un sondage à la sortie des urnes. L'Italie a les yeux braqués dimanche sur cette riche région du nord, car l'élection qui s'y tient a valeur de test national.

Le candidat PD et le président régional sortant Stefano Bonaccini sont en passe de remporter entre 47 et 51% des voix, contre 44 à 48% pour la candidate de la Ligue (extrême droite) Lucia Borgonzoni, selon ce sondage. Si cette tendance est confirmée, ces données diffusées par la télévision publique Rai saperaient les espoirs du chef de la Ligue Matteo Salvini de voir son mouvement d'extrême droite conquérir un bastion historique de la gauche. Salvini avait déclaré qu'une victoire de la droite aurait signifié une "avis d'expulsion" pour le gouvernement du Premier ministre Giuseppe Conte, qui comprend le PD et le mouvement anti-establishment 5 Etoiles.