Nouveau virus en Chine - Le directeur de l'OMS se rend en Chine

(Belga) Le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé qu'il se rendait en Chine dimanche pour discuter avec les autorités des moyens de contenir l'épidémie de coronavirus.

"Je suis en route pour Pékin, afin de rencontrer le gouvernement et des spécialistes de la santé sur les réponses à apporter au coronavirus", a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Mes collègues de l'OMS et moi-même voulons comprendre les derniers développements et renforcer notre partenariat avec la Chine en apportant une protection supplémentaire contre l'épidémie", a-t-il ajouté. Selon un dernier bilan publié par l'OMS, un total de 2.014 personnes ont été contaminées par le virus, quasiment toutes en Chine. Les 29 cas confirmés hors de Chine se répartissent dans dix pays. L'OMS avait jugé jeudi qu'il était "trop tôt" pour déclencher l'alerte internationale face au virus apparu Chine. "Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine", avait averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité d'urgence. "Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale", mais "cela pourrait le devenir", avait-il ajouté. (Belga)