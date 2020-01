Météo: voici les prévisions pour toute cette semaine

Ce lundi, la nébulosité sera abondante avec d'abord un faible risque d'averses. En cours de journée, une zone de pluie envahira le centre et l'est du pays. Sur la partie nord-ouest, ce sont quelques averses qui se déclencheront. Les maxima se situeront entre 4 et 9 degrés. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest.

La nuit de lundi à mardi, le ciel restera souvent très nuageux. Des averses sont attendues. Elles adopteront un caractère hivernal en Haute Ardenne en fin de nuit. Au littoral, elles pourront plus tard s'accompagner d'un coup de tonnerre et de grésil. Minima de 1 à 5 degrés. Vent modéré à assez fort de sud-sud-ouest tournant au sud-ouest. Des pointes dépassant les 65 km/h sont possibles en Haute Belgique; ailleurs elles tourneront plutôt autour des 50 à 60 km/h.

Ce mardi, le ciel sera à nouveau partagé entre quelques éclaircies et des périodes très nuageuses majoritaires, parfois accompagnées d'averses. Un coup de tonnerre et du grésil ne sont pas exclus. En Ardenne, les précipitations pourront encore adopter un caractère hivernal. Le vent sera modéré à assez fort et au littoral parfois fort d'ouest-sud-ouest à sud-ouest. Des rafales de 65 km/h, voire davantage sous une averse, sont possibles. Maxima de 1 à 7 degrés. La nuit de mardi à mercredi, quelques chutes de neige ou de neige fondante sont attendues au sud du sillon Sambre et Meuse.

Mercredi, quelques averses sont encore prévues en Haute Belgique. Ailleurs, il fera pratiquement sec et la nébulosité sera variable. Maxima de 3 à 9 degrés. Vent modéré à parfois assez fort d'ouest revenant au sud-ouest.

Jeudi, la nébulosité sera abondante et le temps d'abord sec. En cours de journée, le risque de pluie augmentera. Maxima de 6 à 11 degrés. Un vent fort d'ouest à sud-ouest est possible mais cela reste à confirmer.

Vendredi, nous attendons des périodes de pluie ou des averses. Maxima proches de 9 ou 10 degrés. Vent de sud-ouest encore soutenu.

Samedi

Samedi, persistance du temps variable et venteux avec des averses. Toujours assez doux.

Dimanche, l'incertitude est grande mais un temps plus sec semble se profiler. Maxima encore de l'ordre de 10 degrés.