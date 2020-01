Pluie et nuages à l'horizon

(Belga) La nébulosité sera abondante ce lundi avec un risque de faibles pluies à l'aube. En cours de journée, une zone d'averses s'attardera sur le centre et l'est du pays. Le nord-ouest essuiera également quelques gouttes. Les maxima oscilleront entre 4 et 9 degrés sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud-sud-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Les nuages persisteront jusqu'en soirée et pendant la nuit. En Haute Ardenne, ils seront accompagnés d'averses prenant un caractère hivernal en fin de nuit. Au littoral, un coup de tonnerre et de grésil n'est pas exclu. Les températures minimales se situeront entre 1 et 5 degrés sous un vent modéré à assez fort. Il soufflera en bourrasques pouvant atteindre 65 km/h en Haute Belgique et 50 à 60 km/h ailleurs. Le temps sera similaire mardi, avant une brève accalmie mercredi. (Belga)