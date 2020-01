Auschwitz, 75 ans de la libération: comment le voisinage du camp de concentration ne s'était-il rendu compte de rien?

On commémore aujourd'hui les 75 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. À cette occasion, Chantal Kesteloot, historienne, était sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.

Qui savait ce qui se passait dans ce camp avant le 27 janvier 1945 ?

"À partir de 1942, l'information circule que les nazis ont l'intention d'exterminer les Juifs. Donc les alliés sont informés du processus d'extermination, mais pas de manière spécifique. Des informations commencent à circuler sur le camp d'Auschwitz et les informations les plus précises que l'on a datent du printemps 1944, date à laquelle 2 détenus slovaques vont réussir à s'échapper et à transmettre des informations extrêmement précises. C'est d'ailleurs à partir de ces informations-là que la question va être posée du bombardement éventuel d'Auschwitz."

Y avait-il des voisins du camp d'Auschwitz ? Les villages alentours se doutaient-ils de ce qui se passait ?

"On a là un camp extrêmement vaste et les habitants voisins ont été évacués par les Allemands. Les villages ont été déplacés. Bien sûr, il y a du voisinage mais du voisinage qui est tenu à l'écart, on n'est pas dans une proximité immédiate. Alors, certains témoignages font état d'odeurs que l'on perçoit, etc. mais il ne faut pas oublier que les Polonais sont eux aussi occupés. Et donc le contexte est quelque peu différent par rapports à des camps de concentration qui se situent par exemple sur le territoire de l'Allemagne où là on a des habitants qui font partie du IIIe Reich."