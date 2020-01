Six Nations: "On a pris conscience de tout ce qu'on a mal fait", estime Poirot

La déception de la Coupe du monde est digérée. A 27 ans et 33 sélections, le pilier Jefferson Poirot, qui entend s'installer durablement en équipe de France, l'assure: "On a pris conscience de tout ce qu'on a mal fait par le passé", a affirmé lundi le Bordelais, à moins d'une semaine du coup d'envoi du Tournoi 2020 des six nations.

Q: Vous avez dit que vous souhaitiez prendre plus d'importance en équipe de France.

R: "J'ai dit que j'aurais aimé avoir un rôle parce que j'espère pouvoir faire profiter de l'expérience acquise ses quatre dernières années. Mais aujourd'hui, le but pour cette équipe, c'est d'essayer d'être performant, de gagner des matches. Et j'espère avoir un rôle là dedans. C'était difficile, ces quatre dernières années donc je n'ai pas envie de le revivre."

Q: Justement, pourriez-vous nous expliquer comment le leadership a été réparti?

R: "Comme un peu à la Coupe du monde, on s'est réuni autour de Charles Ollivon (le capitaine, NDLR). C'est lui qui nous a présenté le groupe leader, il veut des joueurs autour de lui qui sont ses relais dans le groupe. Il veut également s'entourer pour prendre les bonnes décisions, ce qui se fait partout aujourd'hui. On est huit mais ça dépend des allées et venues, des joueurs impliqués sur le match, de ceux qui sont pas là dans le groupe. Aujourd'hui, on est 42 mais on sera moins sur le match. Comme dans tout groupe leader, c'est entre huit et dix."

Q: Lors du Mondial, en parlant de la mêlée, vous aviez dit que vous étiez encore un peu des agneaux. Est-ce que vous sentez une évolution?

R: "J'ai l'impression que ça évolue, oui. On a pris conscience de tout ce qu'on a mal fait par le passé et on a surtout cette idée de redevenir une conquête forte, ce qui nous a manqué sur la Coupe du monde. On ne va pas se cacher, tout le monde est très vexé de notre niveau..."

Q: Vous vous êtes remis en question?

R: "Il y a une remise en question, c'est sûr: sur la mêlée, on n'a pas travaillé assez collectivement. Sur la Coupe du monde, on a été trop désunis. On poussait pas dans le même axe, il n'y avait pas de bonnes liaisons... Beaucoup de trucs collectifs à reprendre. Et là, depuis le début du stage, on est dans l'hyper détail. On travaille sur des choses infimes qui, au final, vont faire, j'espère, beaucoup de différences. Quand on revoit les images, on se dit +Oui, c'est vrai. Comment on a pu autant de désunir collectivement sur une phase de conquête et de combat organisé comme ça?+ C'était difficile de pouvoir s'en sortir en étant aussi mauvais collectivement. On est un bloc et si on travaille collectivement, on peut s'en sortir contre n'importe qui."

Q: Certains de vos partenaires assurent ne pas craindre l'Angleterre. Vous partagez cette confiance?

R: "Moi, je crains chaque adversaire que je joue. Si je ne craignais plus personne, je n'ai rien à faire ici. Là où je rejoins mes coéquipiers, c'est que la pression, quand on joue la meilleure équipe du monde, elle est minime par rapport à celle que tu peux avoir, par exemple, contre l'Italie en 2016 où ils sont devant de huit points à vingt minutes de la fin... Mais tous les adversaires sont à craindre. Mais on a un peu moins de pression parce que tout le monde va arriver avec de l'enthousiasme, prêt, dans un bon état d'esprit... Connaissant les Anglais, on peut s'attendre à une très grosse réaction. Une immense réaction. Une très grosse entame. On est le match d'après (la finale de la Coupe du monde perdue par les Anglais face aux Sud-Africains, NDLR). Mais nous aussi, on est vexés de cette Coupe du monde."

Propos recueillis en conférence de presse