Yuval Noah Harari reçoit un doctorat honorifique de la VUB pour sa pensée critique

(Belga) La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a décerné lundi soir un doctorat honorifique à la Lotto Arena d'Anvers au philosophe et auteur à succès Yuval Noah Harari. L'auteur de "Sapiens", "Homo Deus" et "21 leçons pour le 21e siècle" s'est vu remettre ce titre pour ses années de travail sur l'histoire et l'avenir de l'humanité ainsi que pour sa réflexion critique sur les évolutions technologiques.

La VUB fête cette année ses 50 ans et, pour marquer cet anniversaire, une série de doctorats honorifiques seront décernés à des penseurs. Après un discours d'introduction par le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever, la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, a pu expliquer pourquoi l'auteur israélien s'intègre parfaitement dans cette lignée. En raison de sa réflexion critique sur l'avenir technologique, la rectrice voit Harari comme un guide idéal pour la plus jeune génération d'étudiants. Le doctorat honorifique a été décerné en présence de 21 étudiants de la VUB, car l'université dédie simultanément le titre à tous ceux qui ont aujourd'hui 21 ans au 21e siècle. (Belga)