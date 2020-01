Open d'Australie: Ons Jabeur peut croire encore plus à ses rêves

Ons beur a écrit une nouvelle page du tennis tunisien en atteignant les quarts de finale de l'Open d'Australie où elle a été éliminée mardi. La Tunisienne de 25 ans peut désormais "croire encore plus dans (ses) rêves".

Première joueuse du monde arabe à avoir atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, Jabeur a aussi répété sa fierté d'être tunisienne et a confié avoir reçu un appel d'encouragement du président Kais Saied.

QUESTION: Comment vous sentiez-vous sur le court pour votre premier quart de finale de Grand Chelem ?

REPONSE: "J'étais un peu fatiguée. Elle (Sofia Kenin qui l'a battue 6-4, 6-4, ndlr) est vraiment une joueuse incroyable. Je devais courir sur chaque balle, elle n'a pas donné le moindre point gratuitement. Elle n'a pas commis beaucoup de fautes non plus. Mais j'imagine que c'est à ça que ressemble un quart de finale de Grand Chelem. J'aurais vraiment voulu mieux jouer. Mais je suis contente de mon tournoi. Il me reste beaucoup de travail à faire, mais j'espère revenir et faire encore mieux la prochaine fois."

Q: Que retiendrez-vous principalement de votre parcours à Melbourne ?

R: "Je pense avoir prouvé que j'étais capable d'arriver en quarts de finale d'un Grand Chelem, même s'il me reste beaucoup de choses à améliorer, probablement, au niveau du physique et du mental. Mais je suis contente d'avoir repoussé beaucoup de lignes. Je me suis prouvé que je pouvais faire beaucoup de bonnes choses. Je suis heureuse d'avoir joué comme ça. Parfois, je suis dure avec moi mais je sais que je peux faire encore mieux, en particulier dans les moments où ça devient dur et stressant. Je pense qu'avec plus d'expérience, je pourrai mieux gérer la pression."

Q: Maintenant que vous avez atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem, avez-vous relevé vos objectifs ?

R: "Pour être honnête, même avant d'atteindre les quarts je voulais gagner un tournoi du Grand Chelem. Alors maintenant, je pense que j'en suis encore plus près. Je pense pouvoir croire encore plus dans mes rêves. Dans ma tête, je me suis fixé des objectifs très élevés. Alors je suis prête, je vais y aller à fond. C'est peut-être un bon début de saison pour vraiment me donner confiance et me préparer à des victoires dans de grands tournois."

Q: Savez-vous quelles ont été, en Tunisie, les réactions à votre parcours à Melbourne ?

R: "Oui, j'ai plein de retours de Tunisie. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai même parlé au président de la Tunisie. Il m'a appelée. Il m'a souhaité bonne chance. C'était vraiment gentil de sa part. J'ai parlé à beaucoup de personnalités politiques de Tunisie qui m'ont appelée aussi. Tout le monde est dingue. Beaucoup de gens m'appellent pour me souhaiter bonne chance. Là, je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils sont fiers. Moi, je ne veux pas faire de politique, je ne suis pas bonne à ça. Tout ce que je souhaite à la Tunisie, c'est qu'elle aille mieux et qu'elle soit un endroit plus sûr. J'aime être Tunisienne. Je suis fière d'être Tunisienne."

Propos recueillis en conférence de presse