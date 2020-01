Open d'Australie: Djokovic rejoint Federer en demi-finales en battant Raonic

Novak Djokovic, N.2 mondial et tenant du titre, a rejoint Roger Federer (3e) en demi-finales de l'Open d'Australie en battant mardi le Canadien Milos Raonic (35e) 6-4, 6-3, 7-6 (7/1).

"Roger est un de mes deux principaux rivaux. C'est grâce à Rafa (Nadal, ndlr) et lui que je suis le joueur que je suis. J'espère avoir au moins une balle de match (vendredi)... mais que le meilleur gagne", a commenté le Serbe, en référence aux 7 balles de match que Federer a sauvées en quarts de finale avant de se qualifier.

Djokovic (32 ans) et Federer (38 ans) s'affronteront pour la 50e fois. Le Serbe mène 26 victoires à 23 dans leurs face-à-faces. Le dernier match a été remporté par le Suisse lors des Masters de Londres en novembre, mais en Grand Chelem, c'est Djokovic qui s'est imposé le dernier, en finale de Wimbledon 2019 après avoir sauvé deux balles de match.

Il vise à Melbourne un 17e trophée du Grand Chelem qui le rapprocherait du record de Federer (20).

Djokovic s'est montré beaucoup trop solide pour Raonic dont il est parvenu à maîtriser l'énorme service en renvoyant 62% des premières balles du Canadien.

Au total, Djokovic n'a commis que 14 fautes directes contre 48 à son adversaire.

Le Serbe a ainsi poursuivi sur sa lancée des tours précédents et éliminé le Canadien sans perdre la moindre manche. Seul Jan-Lennard Struff a réussi à lui prendre un set, au premier tour.

Seul petit accroc mardi soir, un problème de lentilles de contact qui l'a obligé à quitter le court à 4-4 dans le 3e set "alors qu'il n'y avait même pas de changement de côté", a-t-il reconnu.

"Je présente mes excuses à Milos et au public d'être ainsi sorti du court, à un tel moment ça ne se fait pas. Ce n'était pas tactique, mais simplement il fallait vraiment que je change mes lentilles", a-t-il déclaré, en arborant sur sa veste de survêtement, en hommage à Kobe Bryant décédé dimanche en Californie dans un accident d'hélicoptère, les initiales K et B, les numéros 8 et 24 que le basketteur a portés aux Lakers, et un coeur.