Se garer autour de Forest National un soir de concert va bientôt vous coûter très cher: les riverains "fous de rage"

Forest National accueille jusqu’à 900.000 personnes par an. Ces amateurs de décibels viennent souvent en voiture. Pour les persuader de changer de transport, les places de parkings environnantes seront plus chères les soirs de concert à partir du 1er mars prochain : 5 euros par heure et non plus 1 euros. Un tarif valable 19h30 à minuit. Et cette augmentation vaut pour tous les visiteurs.

"On est fous de rage parce que c'est très mauvais pour les riverains, pour les commerçants, pour les professions libérales. C'est déjà un peu un mouroir économique à Forest...", lance Olivier De Blauwe, porte-parole d’un collectif citoyen.

Deux pétitions sont lancées : elles ont déjà rassemblé plus de 2.000 signatures pour l’instant. "La grosse majorité sont des Forestois", précise le riverain.

Ce matin, des dépliants sont distribués, avec une idée : créer un parking propre à Forest National. Pour l’instant, la commune refuse.