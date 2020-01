Salaires, retraites, charge de travail: nouvelle manifestation de pompiers à Paris

Plusieurs milliers de pompiers défilent à nouveau à Paris mardi après-midi pour dénoncer le manque d'effectifs et de reconnaissance de leur profession et réclamer des garanties pour leur retraite, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au son des sifflets et sirènes, et sous les fumigènes multicolores, les pompiers, vêtus de leurs uniformes bleu marine à bandes jaunes fluorescentes, sont partis peu après 14H00 de la place de la République en direction de Nation, terminus de la manifestation.

Il s'agit de la deuxième manifestation nationale de pompiers en moins de quatre mois dans la capitale, à l'appel des syndicats de pompiers professionnels, mobilisés depuis l'été dernier pour obtenir du gouvernement et des collectivités locales des réponses à leurs revendications.

Les syndicats devaient être reçus dans l'après-midi au ministère de l'Intérieur pour discuter de ces sujets.

Ils réclament une revalorisation de la prime de feu (28% du salaire de base, contre 19% actuellement) à hauteur des primes de risques accordées aux policiers et gendarmes, le maintien de leurs effectifs, la garantie du maintien de leur système de retraite actuel et qu'une meilleure protection face aux agressions dont le nombre augmente chaque année.

"On est le dernier maillon des secours d'urgence en France, et on est submergés par les appels et interventions. Il faut des effectifs et moyens pour y répondre, mais également la garantie que l'on se concentré principalement sur nos missions, l'urgence, et pas servir de supplétifs à des services de santé absents", à expliqué à l'AFP Frédéric Perrin, président du syndicat SPASDIS-CFTC.

Le cortège a défilé dans une ambiance tendue, marquée par quelques jets de projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes.

Plusieurs pompiers ont aussi essayé de quitter l'itinéraire autorisé pour tenter de bloquer le périphérique au niveau de la Porte de Vincennes, selon la préfecture qui dénonce, dans un communiqué sur Twitter, un "inadmissible blocage".

La manifestation nationale du 15 octobre avait réuni entre 7.000 et 10.000 personnes, selon les syndicats. Elle avait été émaillée de quelques tensions après l'arrivée du cortège place de la Nation, où les forces de l'ordre avaient usé de gaz lacrymogènes et de lanceurs d'eau pour disperser les manifestants.

Les pompiers professionnels représentent 16% des 247.000 pompiers en France, les autres étant volontaires ou militaires.

Cette nouvelle manifestation s'inscrit dans un mouvement de grève démarré en juin, très suivi selon les syndicats même s'il n'a pas entraîné de perturbations majeures, les pompiers étant astreints à un service minimum.

emd/dar/tes