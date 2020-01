Coronavirus: pic en vue "dans une semaine ou 10 jours"

L'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 100 morts en Chine pourrait atteindre son pic "dans une semaine ou 10 jours" avant de refluer, selon un scientifique chinois cité mardi par un média d'Etat. Le dernier bilan officiel fait état de 106 morts, tous en Chine, et de plus de 4.500 personnes contaminées, pour la plupart autour du Wuhan, dans le centre du pays. Mais Zhong Nanshan, un des meilleurs spécialistes chinois des maladies respiratoires, a estimé jeudi que l'épidémie ne devrait pas connaître "un développement à grande échelle".

"Le nouveau coronavirus était de fait plus fourbe"

"Il est difficile de prédire avec précision à quel moment le pic sera atteint. Mais cela devrait se produire d'ici à environ une semaine ou 10 jours", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle. M. Zhong est réputé pour avoir aidé à enrayer l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003, qui avait fait 774 morts dans le monde dont 648 en Chine, Hong Kong compris. Il a déclaré à Chine nouvelle que "le taux de mortalité (de l'actuelle pneumonie) devrait continuer à baisser" grâce aux efforts du personnel médical et en dépit de l'absence pour le moment de tout vaccin.



Mais de nombreuses inconnues subsistent sur le virus, notamment sur ses mécanismes de transmission. Zeng Guang, le chef épidémiologiste du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a ainsi estimé que "comparé au Sras, le nouveau coronavirus était de fait plus fourbe". Le virus s'est rapidement répandu à Wuhan notamment car "dans le cas de symptômes faibles, il peut être confondu avec un rhume classique", a-t-il déclaré à la télévision publique CCTV.

Il estime cependant que la situation devrait s'améliorer avec la hausse des températures, laquelle "n'est pas favorable au développement des maladies respiratoires infectieuses".