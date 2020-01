La Ford de Johnny et la Rolls de Zsa Zsa Gabor aux enchères

La première Ford de Johnny Hallyday, la Rolls plaquée or de l'actrice Zsa Zsa Gabor et une Mercedes d'anthologie de 1929, comptent parmi les belles mécaniques proposées le 7 février aux enchères au salon Rétromobile à Paris.

Immatriculée neuve au nom de Johnny Hallyday en 1967, une Ford Mustang 390 GT Coupé, figure parmi les 167 véhicules d'exception au catalogue de la principale vente de véhicules de collection en Europe, qui se tiendra le 7 février au salon de la porte de Versailles, a annoncé mardi la maison d'enchères Artcurial. Elle est estimée entre 150.000 et 300.000 euros.

Achetée neuve par Johnny en 2007, une Ford GT pourrait elle atteindre 380.000 euros en estimation haute, en raison de sa rareté.

Jaune canari, la Rolls Royce Silver Cloud II 1961 de Zsa Zsa Gabor est estimée entre 80.000 et 140.000 euros. L'actrice américaine d'origine hongroise avait fait plaquer les chromes et la calandre en or 24 carats, parmi quelques options très personnelles comme les portes et les vitres gravées à son nom.

Avec une estimation haute à 8 millions d'euros, le clou de cette vente Rétromobile 2020 est une légendaire Mercedes 710 SS de 1929, l'un des modèles les plus prestigieux de la firme, équipée d'un moteur de 140 cv lui permettant d'atteindre 200 km/h.

Dotée d'un moteur 12 cylindres de 620 cv, une Ferrari 599 GTB de 2006, véhicule de fonction de Michael Schumacher, est estimée entre 140.000 et 180.000 euros.

Autres pépites de la vente Rétromobile qui célèbre aussi les chantiers navals, l'impressionnant yacht de Dodi Al Fayed, le "Cujo Baglietto", estimé entre 300.000 et 600.000 euros.

Cette "Rolls" des mers, capable d'atteindre 80 km/h, a abrité le dernier été de Diana. Toutefois, la célèbre photo où Diana est photographiée assise sur un plongeoir, a été prise le même été sur le "Sokarr", le yacht du père de Dodi, Mohamed Al Fayed.

Enfin, deux voiliers mythiques parmi les plus prestigieux des vieux gréements, le "Mariska Fife" de 1908 long de 28 mètres, et le "Mariquita Fife" de 1911 long de 38 mètres, sont estimés autour de 1,5 million d'euros chacun.

"Rétromobile est l'une des plus grandes ventes aux enchères mais c'est aussi un spectacle avec présentation des véhicules sur scène", souligne Mathieu Lamoure, directeur du département Motorcars Artcural. "Dans un contexte taciturne, la passion automobile est toujours là, avec de grands passionnés".