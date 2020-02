Antoine pense avoir vu UN LYNX: cet animal est-il de retour en Belgique?

Disparu depuis longtemps de nos régions, le lynx a été aperçu par Antoine dans la région du Luxembourg. Selon la spécialiste, Anne-Laure Gobels, le lynx est difficilement et rarement observable dans notre pays.

"Ce dimanche, en quittant le village de Grandcourt en province du Luxembourg en direction de la France, ma mère et moi avons aperçu un animal étrange. Il ressemblait à un gros chat", nous écrit Antoine via le bouton orange Alertez-nous. Une observation assez rare qui suscite sa curiosité et le pousse à effectuer des recherches sur internet. Selon lui, ce gros chat aurait l’apparence d’un lynx en raison de ces spécificités physiques : une petite queue, des oreilles pointues et le pelage tacheté. Disparu depuis 3 siècles en Belgique, le lynx serait-il de retour en Ardenne ?

Nous avons posé la question à Anne-Laure Geboels, spécialistes des loups et des lynx chez Natagora, l'association de protection de la Nature. Elle nous confirme que certaines caractéristiques citées par Antoine pourraient correspondre à celles du lynx "mais sans preuves visuelles, il est difficile de l’affirmer."

L’animal est relativement discret et solitaire. "Il est très difficile à repérer. Les meilleures conditions pour l’observer, c’est lorsqu’il neige car on peut analyser les traces de pas", nous apprend la spécialiste. Il n’est pas complètement impossible d’en observer quelques-uns dans nos forêts ardennaises en raison de la réintroduction de l’espèce au Luxembourg, en France et en Allemagne il y a quelques années. Mais selon Anne-Laure Geboels, le lynx n'est pas de retour dans notre pays. Subsistant principalement en Roumanie, on peut également le retrouver dans le jura français ou encore dans l’ouest de l'Allemagne. Contrairement au loup, le lynx ne se déplace que sur des courtes distances, "en tâches d’huiles". "Ces capacités de dispersion sont un peu différentes de celle du loup qui lui peut faire une dizaine de kilomètres en une nuit", explique la spécialiste qui estime qu'il y a peu de chances qu’une population de lynx se reproduise en Belgique sans la mise en place d’un projet de réintroduction de l’animal dans le pays.

Il est très difficile à repérer

Le lynx est un animal forestier

ON l'a écrit plus haut, le lynx est difficile à observer. C'est un animal forestier qui trouve refuge dans les forêts. "On ne va pas le retrouver dans les plaines comme les loups, qui eux sont opportunistes. Il leur faut des zones où ils peuvent se reproduire en toute sécurité, des zones de quiétude mais aussi des zones où ils peuvent se mettre en affût pour chasser le chevreuil", indique Anne-Laure Geboels. Le chevreuil est en effet la proie principale du lynx, à côté des petites proies telles que le lièvre et le lapin.

Pourquoi le lynx a-t-il disparu de nos régions ?

Jadis, le lynx était répandu dans l’Europe entière. Toutefois, à cause d’un braconnage intense au milieu du 19 siècle, il a progressivement disparu de nos régions. Etant un grand prédateur du chevreuil, ce mammifère a été la cible de certains chasseurs. "Il y a une sorte de compétition qui existe encore actuellement", explique la spécialiste. Par ailleurs, le lynx a souvent été victime des collisions routières.

La Wallonie pourrait être une terre accueillante mais selon Anne-Laure Geboels, il faudrait mettre en œuvre un plan de réintégration. Actuellement, un programme est mis en place dans le Palatinat allemand.