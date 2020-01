Les pièces de 1 et 2 centimes d'euro devraient être supprimées en Europe

La Commission européenne a l'intention de supprimer à terme les pièces de 1 et 2 centimes d'euro. C'est du moins ce qu'elle s'apprête à annoncer ce mercredi en présentant son programme de travail 2020, selon l'agence de presse allemande DPA.

L'exécutif européen présenterait ainsi dans le courant de l'année des règles uniformes d'arrondi qui devraient conduire à la fin des piécettes rouges. Une enquête européenne de 2018 montrait déjà l'absence de majorité dans la population de chacun des Etats membres de la zone euro pour maintenir les plus petites pièces.

Arrondir aux 5 centimes inférieurs ou supérieurs permettrait d'éliminer un poste coûteux de production monétaire et de simplifier les paiements en espèces. En Belgique, tout vendeur (commerces, entreprises, associations, etc.) a déjà l'obligation depuis le 1er décembre dernier de procéder à l'arrondi sur l'addition finale pour tous les paiements en espèces. Concrètement, un montant de 10,02 est arrondi à 10 et un montant de 10,08 à 10,1).