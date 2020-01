Conflit israélo-palestinien - Pour la Turquie le plan Trump est "mort-né"

(Belga) La Turquie a jugé que le plan proposé mardi par Donald Trump pour régler le conflit israélo-palestinien était "mort-né", le qualifiant de "plan d'occupation" voué à détruire tout espoir d'une solution à deux Etats.

"Le prétendu plan de paix des Etats-Unis est mort-né", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. "C'est un plan d'occupation visant à tuer une solution à deux Etats et à extorquer des territoires palestiniens", a-t-il ajouté. "Le peuple palestinien et sa terre ne peuvent être achetés", a encore assuré le texte. "Nous n'accepterons rien qui légitime l'occupation israélienne et les persécutions. Nous soutiendrons toujours nos frères palestiniens". "Il n'y aura jamais de paix au Moyen-Orient sans qu'il ne soit mis fin aux politiques d'occupation", a conclu le ministère. "Nous ne soutiendrons jamais aucun plan qui n'aura pas été accepté par les Palestiniens". Mardi soir, une foule s'est massée aux abords du consulat des Etats-Unis à Istanbul, aux cris "d'A bas Israël ! A bas l'Amérique !" (Belga)