Les Belges à l'étranger - Aston Villa écarte Tielemans et Leicester pour atteindre la finale de la Coupe de la Ligue

Aston Villa est le premier finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise après sa victoire 2-1 (total: 3-2) face à Leicester dans la manche retour de la demi-finale. Youri Tielemans, qui a joué les 90 minutes, n'a pas su empêcher le revers des Foxes.

Après le partage 1-1 au match aller, c'est Aston Villa qui prenait le meilleur départ dans la partie. Il ne fallait que douze minutes aux Villans pour ouvrir le score via Targett. Une avance qu'Aston Villa allait garder jusqu'au repos même si Leicester était tout près d'égaliser suite à une frappe sur la latte de Youri Tielemans. Après la pause, Leicester mettait la pression sur Aston Villa et c'est finalement Iheanacho qui rétablissait l'égalité à vingt minutes du terme. Alors que l'on se dirigeait tout droit vers une séance de tirs aux buts, Trezeguet, l'ancien joueur d'Anderlecht, offrait la victoire à Aston Villa dans le temps additionnel. Les Villans se qualifient donc pour la finale de la Coupe de la Ligue qui aura lieu le 1er mars à Wembley. Ils affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale entre Manchester City et Manchester United. Au match aller, les Citizens s'étaient imposés 1-3 à Old Trafford.