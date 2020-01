Open d'Australie: Muguruza s'offre une revanche contre Halep

Garbine Muguruza, 32e mondiale, a rejoint mercredi Simona Halep (3e) en demi-finales de l'Open d'Australie, en attendant les derniers quarts de finale masculins Wawrinka-Zverev et Nadal-Thiem.

A 26 ans, Muguruza a remporté deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017), mais elle n'avait plus atteint les demies d'un Majeur depuis Roland-Garros en 2018, où elle avait été battue par... Halep.

"Je la connais depuis longtemps, alors je sais que ce sera difficile", a commenté au sujet de sa prochaine adversaire l'ex-N.1 mondiale espagnole qui n'avait encore jamais atteint le dernier carré à Melbourne.

Mercredi, elle a fini par se défaire 7-5, 6-3 de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e). Elle a souligné à quel point le gain du premier set avait été crucial car si elle a mis 56 minutes pour le remporter, la seconde manche a été plus facile (37 minutes).

"Le premier set a été très dur, il a duré environ une heure. C'était une première manche très importante et je suis très contente de l'avoir gagné", a commenté la joueuse espagnole.

"Il a fallu que je m'adapte aux circonstances", a-t-elle souligné en référence notamment au soleil éblouissant qui posait problème en particulier au service.

"Mais c'était pareil pour elle", a-t-elle ajouté.

Au contraire, Halep n'a jamais éprouvé la moindre difficulté durant son quart: la Roumaine n'a fait qu'une bouchée d'Anett Kontaveit (31e) 6-1, 6-1 en 53 minutes.

- "Beaucoup plus forte" -

"J'ai beaucoup travaillé pendant l'intersaison et je me sens beaucoup plus forte en ce début de saison que les années précédentes", a déclaré la joueuse de 28 ans, elle aussi ex-N.1 mondiale et finaliste à Melbourne en 2018.

Cette finale perdue contre Caroline Wozniacki "n'a pas été négative du tout", a assuré Halep. "Ce match m'a aidée à gagner mes deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019, ndlr), et peut-être le troisième... mais c'est encore très loin", a-t-elle ajouté.

Halep est la dernière joueuse en lice à n'avoir toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, soit désormais en 5 matchs.

Dans le haut du tableau féminin, la demi-finale opposera Ashleigh Barty (N.1 mondiale) à Sofia Kenin (15e) qui s'étaient qualifiées mardi.

La 10e journée de l'Open d'Australie doit également déterminer mercredi la demi-finale du haut du tableau masculin.

Avant que Nadal (N.1) n'affronte en session nocturne Dominic Thiem (5e), sa victime lors des deux dernières finales de Roland-Garros, Stan Wawrinka (15e) affrontait Alexander Zverev (7e) dans l'après-midi.

Le Suisse de 34 ans, vainqueur de l'Open d'Australie en 2014 (et au total de 3 titres Majeurs avec également Roland-Garros 2015 et l'US Open 2016) n'y a plus atteint les demies depuis 2017. Et en deux rencontres, il n'a encore jamais battu Zverev.

L'Allemand, de son côté, n'a encore jamais atteint à 22 ans le dernier carré en Grand Chelem.