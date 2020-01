Super rugby: la qualité de l'air scrutée avant les matches en Australie

Les organisateurs du Super rugby ont annoncé mercredi qu'ils allaient analyser la pollution de l'air causée par les incendies en Australie, et si besoin, reporteront des matches pour préserver la santé des joueurs et spectateurs.

L'organisme organisateur du tournoi, SANZAAR, a indiqué qu'un groupe d'experts examinerait les prévisions météorologiques inquiétantes, l'indice de la qualité de l'air ou les relevés de particules et autres signaux d'alerte, et ferait des recommandations sur les matchs à venir.

La décision finale de reporter un match reviendra au comité exécutif de SANZAAR, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'organisme, Greg Thomas.

La nouvelle saison du championnat de clubs de rugby à XV de l'hémisphère sud, qui mettra aux prises 15 équipes d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine et du Japon réparties dans trois conférences, s'ouvre vendredi en Australie par une confrontation entre les ACT Brumbies et les Reds du Queensland.

Les incendies ont ravagé de vastes étendues en Australie depuis septembre, faisant 33 morts et détruisant des milliers de maisons.

Au plus fort des incendies, les villes australiennes ont enregistré des niveaux de pollution parmi les plus élevés au monde.

Les responsables australiens s'attendent à ce que la saison des feux de brousse se poursuive jusqu'à la fin mars dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, et même plus longtemps dans ceux situés plus au sud de l'île-continent.