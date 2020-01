La Belgian Pride 2020 sous le signe de la santé mentale et physique

(Belga) La Belgian Pride 2020 a décidé d'attirer l'attention sur la santé mentale et physique des personnes LGBTI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexe), ont déclaré les organisateurs dans un communiqué mercredi. Ce thème sera abordé lors de plus de 70 événements partenaires pendant la période de la Pride du 8 au 24 mai. Le point culminant de cet événement sera la Pride Parade avec plus de 80 organisations et groupes participants le samedi 23 mai.

Avec le slogan "We Care" pour porter cette nouvelle édition de la Belgian Pride, les organisateurs expliquent vouloir faire référence à l'importance de prendre soin de soi et des autres. "La santé est un thème très vaste qui concerne tout le monde. Nous ne parlons pas seulement de la santé physique, mais aussi de la santé mentale et sociale", précisent Raphael Moore et Tom Devroye, coordinateurs de RainbowHouse Bruxelles et Arc-en-Ciel Wallonie. Les personnes LGBTI+ ont souvent une relation difficile et complexe avec le monde médical, poursuit le communiqué. Raphael Moore et Tom Devroye font par exemple référence au sida, la "pathologie des personnes transgenres" ou encore "l'ignorance des gynécologues sur la vie sexuelle des femmes lesbiennes et bisexuelles". L'organisation de la Belgian Pride poursuivra, pour l'édition de cette année, son projet RainbowCity.Brussels, dont le but est de couvrir la capitale des couleurs de l'arc-en-ciel pendant la période de la Pride grâce à de nombreux partenaires. (Belga)