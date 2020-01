Les parents des 6 enfants disparus à Charleroi sont tous les deux morts: le corps de la mère a été découvert dans la Sambre

Le corps retrouvé hier dans la Sambre à Farciennes est celui de la mère de 6 enfants. Elle avait disparu avec son mari le 26 décembre dernier. Le corps du père avait lui aussi été retrouvé dans la Sambre.

Un corps a été retrouvé hier dans la Sambre à Farciennes. La zone de secours Hainaut Est avait signalé que le corps était celui d'une femme. Après l'autopsie, le parquet de Charleroi confirme ce mercredi qu'il s'agit du corps de la mère de 6 enfants disparue avec son mari le 26 décembres dernier.

Le 15 janvier dernier, le corps du père de famille avait d'abord été retrouvé dans la Sambre à Montignies-sur-Sambre, à hauteur de l'ancienne usine Solvay. C'est un travailleur, rentrant à son domicile, qui avait donné l'alerte. Son cadavre se trouvait depuis plusieurs jours dans l'eau.

Un dernier échange avec la fille aînée



Tous deux avaient disparu le 26 décembre dernier, entre 0h et 6h du matin. Ils avaient quitté leur domicile situé rue de la station à Carnières en laissant ses 6 enfants. Leur véhicule avait été retrouvé peu de temps après à Charleroi, sur le site désaffecté d’Inter-Béton dans la rue de Montigny, à proximité de la Sambre. Des traces de sang y avaient été découvertes.

Considérant ces deux disparitions comme suspectes, la police fédérale avait émis un avis de recherche. Un échange entre le père et sa plus grande fille avait notamment interpellé la police. "Il semblerait que la fille aînée du couple ait eu un contact verbal avec son papa qui lui aurait dit qu'il était probable que les enfants ne les revoient plus, ni lui, ni madame", nous avait relaté Sandrine Vairon, premier substitut du procureur du Roi au parquet de Charleroi.