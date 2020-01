Open d'Australie: Thiem-Zverev, demi-finale de premières

Dominic Thiem a enfin battu Rafael Nadal en Grand Chelem, une première qui lui a permis mercredi d'accéder pour la première fois aux demi-finales de l'Open d'Australie où il affrontera Alexander Zverev qui, lui, n'était jamais parvenu à ce stade d'un Majeur.

"J'espère les regarder pendant six heures et qu'ils seront bien fatigués", avait rêvé Zverev à l'évocation du match qui allait décider de son adversaire. Il a été exaucé !

Au terme d'un combat de 4h10 d'une rare intensité, physique comme émotionnelle, Thiem a dominé Nadal 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6).

"Physiquement, je suis bien là, mais c'est l'adrénaline qui fait ça, on verra comment je serai demain", a déclaré l'Autrichien de 26 ans, avant de quitter le court.

Les deux hommes ont commencé le match en mettant toute leur puissance, puis ils ont accentué leurs coups et fini en frappant encore plus fort... Et Thiem n'a pas lâché un pouce dans le combat physique. Tout au plus s'est-il montré un peu emprunté lorsqu'il s'est agi de servir pour le match à 5-4 dans le 4e set.

- "Un peu spécial" -

"C'était un peu spécial de servir face à Nadal pour me qualifier pour ma première demi-finale à Melbourne... Je n'ai pas tenu la pression", a raconté Thiem.

Mais il n'a pas totalement lâché mentalement puisqu'il a remporté le troisième tie break au terme d'un dernier set qui s'est éternisé 72 minutes.

Thiem et Nadal s'étaient déjà affrontés 13 fois, et si l'Autrichien avait gagné 4 de ces duels, Nadal avait remporté tous ceux (5) qui s'étaient disputés dans le cadre d'un Grand Chelem, dont les deux dernières finales de Roland-Garros.

L'épouvantail Nadal passé, Thiem va se retrouver dans une situation inconnue pour lui: "pour la première fois je serai le plus vieux d'une demie de Grand Chelem !" a-t-il plaisanté.

Car en face de lui, il aura l'un des plus brillants représentants de la jeune génération, Alexander Zverev (7e) qui s'est enfin hissé en demi-finales d'un Majeur en écartant Stan Wawrinka (15e) 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

"Personne ne peut imaginer ce que cela signifie pour moi. J'ai travaillé très dur pour améliorer mon service et le travail paie aujourd'hui, au meilleur moment, car c'est en Grand Chelem qu'il faut jouer son meilleur tennis", a lancé l'Allemand.

- "J'aime les titres" -

A 22 ans, il a déjà remporté trois titres en Masters 1000 (Rome 2017, Canada 2017 et Madrid 2018) et s'est imposé dans le Masters de fin de saison à Londres en 2018. Mais il n'avait encore jamais dépassé les quarts en Majeur et estime cependant que le fait d'y être enfin parvenu n'est pas encore "le plus beau jour de (sa) vie".

"Je suis désolé, mais moi j'aime les titres!", a souligné le joueur qui a atteint la 3e place ATP en 2017, devenant le plus jeune joueur à monter sur le podium depuis Novak Djokovic en 2007.

Alors il espère que maintenant que le plafond de verre a été brisé, il va s'ouvrir les portes d'un autre monde, celui des vainqueurs en grand Chelem.

"Je viens de battre Stan qui est un multiple vainqueur en Grand Chelem. Ca me donne quand même un peu de confiance dans le fait que je peux le faire", a commenté Zverev.

Rien n'est encore fait car son bilan face à Thiem est nettement déficitaire: l'Autrichien mène 6 victoires à 2, dont la dernière obtenue au Masters de Londres en fin de saison dernière.

Le vainqueur de Thiem-Zverev vendredi affrontera pour le titre celui du 50e classique Federer-Djokovic programmé jeudi.

Dans le tableau féminin, les demi-finales opposeront jeudi Simona Halep (3e) à Garbine Muguruza (32e) et Ashleigh Barty (1re) à Sofia Kenin (15e).