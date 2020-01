Interpellation de 22 migrants en transit dans la région de Louvain

(Belga) Vingt-deux migrants en transit ont été interceptés lors d'une importante opération de police menée dans la nuit de mardi à mercredi dans l'arrondissement de Louvain, rapporte le service de presse de la police fédérale.

Dix-neuf d'entre-eux, qui avaient trouvé refuge sous un pont, ont été interpellés près du parking de Walshoutem tandis que trois autres ont été découverts à bord d'un camion, qui se rendait au Royaume-Uni, sur le parking de Honsem. Tous sont de nationalité érythréenne et ont déclaré être mineurs d'âge. Les migrants ont été mis à disposition de l'Office des Etrangers et du Service des Tutelles. "L'arrondissement de Louvain n'est pas épargné par les trafiquants d'êtres humains qui tentent de faire passer des migrants vers le Royaume-Uni", explique la police fédérale. "Des groupes de migrants se rendent à Louvain en train depuis Bruxelles avant de gagner les différents parkings autoroutiers des environs. Divers services de la police fédérale et locales ont dès lors mené une opération de contrôle concentrée sur l'axe Landen-Boutersem." (Belga)