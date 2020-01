Amende de 3.000 dollars pour Federer après avoir juré lors de son match contre Sandgren

(Belga) Les organisateurs de l'Open d'Australie ont mis Roger Federer à l'amende pour une "obscénité verbale audible" lors de son match en cinq sets contre l'Américain Tennys Sandgren. Le Suisse devra s'acquitter de la somme de 3.000 dollars

Federer a sauvé sept balles de match contre Sandgren avant de s'imposer 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3. Par moment frustré par son niveau de jeu, le Bâlois de 38 ans s'est emporté. Si l'arbitre de chaise n'a rien entendu, cela n'a pas été le cas d'une juge de ligne. "Honnêtement, être frustré par un point en 15 heures de match (sic), c'est plutôt normal. Je trouve ça un peu dur. Ce n'est pas comme si j'étais connu comme étant quelqu'un de grossier", a ajouté l'homme aux 20 sacres en Grand Chelem. "Et tout le stade ne l'a pas entendu non plus. Mais j'accepte la sanction, pas de problème." Pour sa 15e demi-finale à Melbourne Park, Federer défiera jeudi Novak Djokovic jeudi dans un choc de titans sur la Rod Laver Arena. (Belga)