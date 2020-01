Découverte du plus long tunnel de contrebande entre le Mexique et les Etats-Unis

(Belga) Les autorités américaines ont découvert le plus long tunnel de contrebande entre le Mexique et la Californie, a annoncé la douane US, mercredi. La galerie de 1,3 km de long démarre dans une zone industrielle de Tijuana, au Mexique, et se termine dans la ville américaine de San Diego.

Le tunnel fait 1,70 m de haut, 60 cm de large et se trouve à une profondeur de 21 mètres. Il est équipé d'un ascenseur, d'un système de charriots sur rails, d'une ventilation et même d'un système de drainage. Ce passage a été découvert en août de l'an dernier, selon la douane américaine, mais la découverte vient d'être rendue publique. Les tunnels sont utilisés pour acheminer de la drogue ou des personnes du Mexique vers les Etats-Unis, estiment les autorités. "La sophistication de ce tunnel démontre la détermination et l'ampleur des ressources des cartels", a déclaré l'agent spécial John Callery, à la tête de l'Agence américaine de lutte contre les stupéfiants. La découverte n'a pas débouché sur des arrestations ou des saisies. (Belga)